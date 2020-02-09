لهذا السبب أطلق على جائزة "الأوسكار" هذه التسمية!

ميرنا وليد - بيروت - يمنح الفائزون بالجوائز خلال الحفل، تمثالاً ذهبيًّا يسمى ب​الأوسكار​، لم يتم تسميته تيمنا بشخص ذي تاريخ عريق في السينما وفقا لموقع "سي إن إن".

وتقول أكاديمية الأفلام التي توزع الجوائز، إن الموظفة مارغاريت هيريك، والتي كانت تعمل مديرة لمكتبة الأكاديمية، كانت تشبّه التمثال الذهبي بعمّها أوسكار، وفي السنوات الأولى للجائزة تداولوا الاسم بشكل غير رسمي حتى أصبح إسم "أوسكار" متداول بشكل رسمي في النسخة الحادية عشر عام 1939.

ويعتبر الاسم الحقيقي لجائزة "أوسكار"، هو "جائزة الأكاديمية للجدارة". وهذا العام ينتظر العالم نتائج الجوائز صباح يوم الأثنين ومن المتوقع أن يفوز فيلم "الجوكر" بالجائزة.

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