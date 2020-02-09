بالفيديو- نسرين طافش تتعلم رقصة Salsa

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ متابعيها بفيديو ظهرت فيه ترقص Salsa ونشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت طافش أنها تلقت أول درس خصوصي لتعلم الرقصة الشهيرة في مصر. وتميّزت نسرين طافش بلياقتها اللافتة وتمكنها من الرقص برشاقة.

ويشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسني الذي يعرض عبر قناة ON. الجدير ذكره أن مسلسل "ختم النمر" من 45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



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