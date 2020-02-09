خاص الفن - سوسن ميخائيل: لذلك نضطر للعمل بأجر زهيد

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ أنها سافرت إلى أبو ظبي لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" مع المخرج تامر إسحق بدور "الآغاية". كما تستعد سوسن للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" مع المخرج محمد زهير، لتستكمل فيه شخصية "أم فخري".

وفي حديثها لموقع "الفن" أشارت إلى أجور الممثلين التي باتت لا تتناسب أبداً مع غلاء المعيشة، وأن بعض النجوم يتلقون أجور عالية جداً، بينما يوزع الفتات على الباقي، وذلك ينطبق على معظم المسلسلات الدراما السورية. وأوضحت أن الممثل يضطر أحياناً للعمل بأجر زهيد جداً كي لا يبقى في منزله، لأن الإنتاجات أصبحت قليلة.