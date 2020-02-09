بالفيديو- إبنة جاد حديد تسرق القلوب بحركاتها

ميرنا وليد - بيروت - نشر عارض الأزياء اللبناني ​جاد حديد​ فيديو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يداعب ابنته في الصباح باكر عندما استيقظت من نومها بطريقة سرقت قلوب المتابعين.

وتميّزت إبنة جاد حديد "كاتليا" بحركاتها وضحكتها البريئة على عكس معظم الأولاد الذي يستيقظون صباحاً بالبكاء وحين اقترب والدها جاد الى سريرها بدأت تضحك وتلاعبه وتخبئ وجهها باللحاف.

وعلّق جاد حديد على الفيديو قائلاً: "أتمنى منك أيها المتابعون أن تكتبوا تعليقاتكم على إحساسكم عند مشاهدتكم هذا الفيديو وأتمنى لكم يوم أحد سعيد".