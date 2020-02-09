بالصورة- إليسا وابنة شقيقتها الى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة للفنانة ​إليسا​ مع ابنة شقيقتها ​نورما خوري​، وتُدعى ​باميلا حنا​ وتعود هذه الصورة في فترة الصيف حين زارت إليسا كندا. وظهرت باميلا حنا، في الصورة بفستان أحمر وبطن مكشوف، وهي تحتضن خالتها، لتثير الجدل بين المتابعين خصوصاً أن هذا هو الظهور الأول لها مع إليسا. ولفت الإنتباه بعض المتابعين الى الشبه الكبير بين إليسا وبين شقيقتها بعدما نشرت إليسا صورتهما على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل. من جانب آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال شهر رمضان 2020.

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