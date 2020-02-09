تراند اليوم : فنانة عربية تعشق العنف خلال ممارسة الجنس.. وهذا الفنان فضحها !

أصيب فنان صاعد بالصدمة حين أمضى ليلة في منزل مغنية برزت مؤخراً بعد أن لعبت دوراً في مجال الفيديو كليب الى جانب بعض النجوم اللبنانيين والعرب، وقال الشاب الثلاثيني إن الفنانة تهوى التعامل بقسوة في ​الجنس​ وتستمع بالضرب والتعذيب، وهي ربطته بالسرير خلال ممارسته الجنس معها بعد أن أجبرته على صفعها على وجهها ومؤخرتها.

الفنانة وبعد العملية الجنسية القاسية، أكدت للفنان أن نجماً من الصف الاول كان يعشقها، وكانت لديه هواية في العبودية الجنسية، حيث كانت تضربه، وإكتسبت منه عادة الضرب والتعذيب، وأصبحت تستمتع بها.