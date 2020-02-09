صورة.. يسرا تتقدم صفوف لجنة تحكيم جوائز الأوسكار

شاركت الفنانة يسرا جمهورها، عبر حسابها على «إنستقرام» بصورة لها وهي تتقدم صفوف لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، والتي تنظم فعالياته على مسرح «دولبي» في هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية. وكتبت يسرا تعليقاً على الصورة: «ترقبوا نتائج الحكام يوم الأحد 9 فبراير 2020».

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبي الفنانة الشهيرة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تتواجد فيها ضمن لجمة تحكيم المسابقة العالمية الشهيرة.

وكانت يسرا قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة؛ بإعلانها إصابتها بمرض السرطان في مرحلة عمرية سابقة من حياتها، وتخلصها منه والانتصار عليه، وأعلنت شفاءها من المرض تماماً.

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وقالت يسرا في لقاء تلفزيوني، على قناة «إم بي سي» إنها أثناء إجرائها الفحوصات الطبية الدورية، شك الأطباء في احتمالية إصابتها بسرطان في الدم، مما جعلها تشعر بالصدمة والخوف، مما جعلها تكتم هذا الخبر عن أقرب الناس إليها، حتى والدتها، وعاشت أصعب 3 شهور في حياتها، وكان كل ما يدور في بالها في هذه الفترة هو ماذا ستفعل إذا تأكدت من أن نهايتها قد اقتربت.

تابعت يسرا كلامها، مشيرة إلى الصدمة الثانية التي عاشتها في حياتها، عند توفيت والدتها منذ فترة، حيث تمنت لو تعود للحياة من جديد ولو لمدة ساعة واحدة، لتوفيها حقها، وأكدت في حديثها أن الإنسان يتعامل مع نعم الصحة والبصر والصبر وكأنها شيء عادي وحق مكتسب.

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا بدأت في تصوير مسلسلها الجديد، الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويحمل هذا العمل اسم «دهب عيرة»، وتدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت المختلفة خلال أحداث العمل.

يذكر أن يسرا انتهت من تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام»، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

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