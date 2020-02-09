بعد اعتزاله الفن خالد المريخي: "حياتي أصبحت أفضل وغير نادم على قراري"

أعلن الشاعر الكبير خالد المريخي اعتزال كتابة الشعر الغنائي نهائياً، مؤكداً أنه سيتفرغ لكتابة الشعر غير الغنائي، مضيفاً أنه نادم على الأغاني التي كتبها وغناها النجوم.

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وكان المريخي قد أعلن اعتزاله الشعر الغنائي في شهر رمضان الماضي، وفي فيديو نشره، عبر «سناب شات»، قال المريخي إنه بعد مرور عام على قراره، يشعر بتحسن كبير في حياته النفسية والاجتماعية والمادية، ويكمل أنه لن يعود عن قراره أياً كانت الظروف. ويقول: «كل يوم أحس أنه كان عندي حق وكل يوم أقول الحمد لله».. ويكمل المريخي خلال الفيديو: «اللي ما يدري عن الخبر، في رمضان الماضي في العشر الأواخر قررت اعتزال الأغنية نهائياً، فيه ناس لما تتخذ قرار تقول بعد فترة، استعجلت. وأنا أقول الحمد لله، والله أنا صادق في كلمة، رزقي ورزق عيالي عند الله سبحانه وتعالى». وأنهى حديثه بقوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.

خالد المريخي شاعر سعودي، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية، وكانت بداية شهرته القوية بعد تعاونه مع عبدالمجيد عبدالله، في أغنية «ما بين بعينك»، وبعدها فتحت له باب التعاونات مع مطربين ونجاحات كوّنت له قاعدة جماهيرية، ظهر اسمه في منتصف التسعينات على الساحة الشعرية، وكان مفاجأة لشعراء جيله.

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