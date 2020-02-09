المذيعة مروة ميمي: ابني لم يقتل بالخطأ... بل لأنه رفض التحرش به

كشفت المذيعة مروة ميمي أن نجلها لم يقتل بالخطأ، كما أشيع، بل إنه كان يحاول الهروب من التحرش به داخل منزل أصدقائه بالزمالك، وهرب منهم بالدخول إلى إحدى الغرف، وبعدها أخرج رأسه للتأكد إن كانوا قد انصرفوا أم لا، فضربوه برصاصة أعلى حاجبه الأيسر، ما يعني أن الأمر لم يتم عن طريق الخطأ، بل كان متعمداً.

وكان نجل المذيعة مروة ميمي، كريم هشام عبد التواب الصاوي، صاحب الـ15 عاماً، قد توفي إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في الرأس، أدى إلى وفاته في الحال.

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توصلت التحريات إلى أن نجل المذيعة كان يتواجد مع 4 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك قام أحدهم بإخراج سلاح، وخرجت طلقة أصابت رأس كريم، ونتج عنها فتحة دخول وخروج، وتم إبلاغ قسم شرطة قصر النيل، وذلك بعد سماع الأهالي صوت إطلاق النار.

وحرص عدد من المذيعات على التواجد معها أثناء مراسم الدفن، أبرزهن الإعلامية لمياء عبد الحميد.

يشار إلى أن النيابة كانت قد أمرت بتشريح جثمان نجل مروة ميمي؛ للتعرف على سبب الوفاة وملابساتها، وبدأ بعدها التحقيق مع المتهم في هذه الواقعة.

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مروة أحمد، من مواليد 9 أكتوبر، وعرفت إعلامياً باسم مروة ميمي، وقدمت برنامج «العيلة» على قناة الحياة، وعملت أيضاً في قناة النهار، وقدمت برنامج «إزاي الصحة».

قدمت أيضاً برنامج «طبيب العائلة» مع الإعلامية إنجي علاء، واستطاعت أن تحقق نجاحاً في البرامج الاجتماعية، ويشار إلى أنه كان قد تم تكريم مروة في أكتوبر العام الماضي من قبل مؤسسة «حلقة وصل»، وذلك ضمن فعاليات «أنا مصرية».

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