فيروس "كورونا" يهدد محمد الشرنوبي وخطيبته في شهر العسل

أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي أنه يجهز حالياً لحفل زواجه على خطيبته راندا، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وأضاف أنه لم يحدد حتى الآن المكان الذي سيحتفلان فيه بشهر العسل؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» في عدد كبير من دول آسيا.

ويكمل الشرنوبي أنه سيهدي لخطيبته في عيد الحب أغنية «أنا لحبيبي» لكنه لم يحدد بعد الهدية التي سيمنحها إياها، مشيراً في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة «دي إم سي»، إلى أن الهدية ليست بقيمتها المادية، ولكن بقيمتها الأدبية، وكم الحب الذي تحمله من الطرف الآخر.

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على الجانب الآخر، وفي تطور جديد لقضية الشرنوبي مع خطيبته السابقة سارة الطباخ؛ أرسل أشرف عبد العزيز، المحامي الخاص بها، إنذاراً على يد محضر، طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، التي اتخذت قراراتها الأسبوع الماضي، بعد دراسة متأنية للموضوع لمدة شهرين، واستمعت إلى الطرفين، وقررت أحقية المنتجة سارة الطباخ في كل تقدمت به للجنة، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما، وإلا سيترتب على عدم تنفيذه عقوبات عليه، منها عدم تعامل المنتجين معه، وعدم السماح بترخيص أي منتج سينمائي يشارك فيه.

وطالب أشرف عبد العزيز، في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عنه، بـ4 طلبات، كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية، وهي:

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أولاً: ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017. ثانياً: تسليم المنذرة توكيلاً يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية، كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه. ثالثاً: أن المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله، وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لأعماله وفقاً للعقد المبرم بينهما.

ورابعاً: في حالة مخالفة المنذر إليه قرارات اللجنة، يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين من التعامل معه، وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي يشارك فيه.

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