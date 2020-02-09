نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية «بنت الجيران» لحسن شاكوش

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة نادين نسيب نجيم وهي ترقص على أغاني المهرجانات، وتحديداً أغنية «بنت الجيران» لحسن شاكوش، وهو المقطع الذي تم تصويره في عيد ميلادها وأشعل السوشيال ميديا.

الفيديو تم تصويره خلال احتفال نادين مع زملائها من أبطال مسلسلها الجديد «النقيب سما»، وتم الاحتفال داخل موقع التصوير، وحضره عدد كبير من الفنانين.

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يذكر أن نادين نجيم تم تكريمها مؤخراً في مهرجان الفضائيات العربية كأفضل ممثلة عربية، عن دورها في مسلسل «خمسة ونص»، الذي شاركت في بطولته مؤخراً، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما اللبنانية.

وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن بالمهرجان، من بينهم محمد رمضان، ودنيا بطمة.

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جدير بالذكر أن نادين نجيم انفصلت مؤخراً عن زوجها، بعد زواج دام عدة سنوات، وكان حديث محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بقولها إن كل شيء قسمة ونصيب؛ تعليقاً على الانفصال.

آخر أعمال نادين في التلفزيون مسلسل «خمسة ونص»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

شاهدي الفيديو :