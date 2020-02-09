هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 03:53 مساءً - خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت هنا الزاهد، في الصور، بإطلالة جريئة حيث ارتدت تنورة قصيرة بطبعة ” Animal Print”، مع توب “high neck”، ونسقت مع الإطلالة جاكت من الجلد باللون الأسود، وكولون فوال بصيحة ” Polk dots”.