فن ومشاهير

طلاق باميلا اندرسون بعد 12 يوم زواج

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 03:53 مساءً - طلق جون بيترز، الزوج الخامس، الممثلة وعارضة الأزياء، باميلا أندرسون، عبر رسالة قصيرة، وبذلك يكون استمر زاجهما أقل من أسبوعين.

ويشار إلى أن الممثلة والمنتج البالغ من العمر 74 سنة ، اتخذا قرار الزواج في يناير من هذا العام، حيث كان يعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة.

وبعد أن التقيا، قررا الزواج بعد 4 ساعات من المواعدة. ومع ذلك، بعد مرور 12 يوما فقط، تغير وضع العلاقة واتُخذ القرار في الانفصال.

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ووفقا لموقع “وان: نقلا عن “Radar Online”، قام المنتج بإرسال رسالة نصية قصيرة وصف فيها علاقتهم السريعة للغاية بأنها “مغامرة رائعة”.

ووفقا للموقع، ونقلا عن مصدر لم يتم الكشف عنه، وافقت باميلا أندرسون بسرعة على الطلاق.

وكان هذا الزواج الخامس بالنسبة لباميلا أندرسون، بينما كان الرابع بالنسبة للمنتج جون بيترز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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