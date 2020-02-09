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شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: «حلم حياتي» مختلف عن أعمالي السابقة والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
عائشة بن أحمد
قالت الفنانة التونسيه عائشة بن أحمد، إن فيلم (حلم حياتي)، الذي انتهت من تصويره مؤخرا، يعتبر نقلة نوعية في مسيرتها الفنية لأنه مختلف تماما عن الأعمال التي شاركت فيها من قبل.
وأضافت عائشة، في تصريحات صحفية آمس السبت، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية التي نفتقدها بشكل كبير في الفترة الاخيرة، لافتة إلى أن أحداث الفيلم لا تدور فقط في باريس، فهناك مشاهد في الصحراء والبحر والعديد من الأماكن.
وتوقعت أن يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لدى عرضه في الصالات، نظرا لموضوعه المختلف وقصته الجميلة التي حمستها على المشاركة، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة للغاية ومليئة بمواقف مضحكة طول الوقت.
ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في شهر فبراير الجاري وتحديدا في موسم «عيد الحب» وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويشارك في بطولته حسن الرداد، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.
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