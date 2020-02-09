عمرو دياب يشعل «جدة» فى حفل جماهيرى

الأحد 9 فبراير 2020

عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا، أمس الأول، بمدينة جدة السعودية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وأعلنت هيئة الترفيه السعودية نفاد تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام من موعده.



وقدم «الهضبة» خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، كما فاجأ جمهوره بغناء أغنيته الجديدة: «هيعيش يفتكرنى»، من ألبومه الجديد «سهران».

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وذلك بعد دعوته الموزع الموسيقى، نادر حمدى، للصعود إلى المسرح وعزفها على البيانو، بالإضافة إلى أغنية «وحشتينى»، التى وزعها «نادر» أيضًا، قبل ١٥ عامًا، فى ألبوم «ليلى نهارى».

وقدم «دياب» لجمهور الحفل الشاعر تامر حسين، الذى تعاون مع «الهضبة» فى العديد من الأغنيات، منها «يتعلموا»، التى حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها فى ألبوم «كل حياتى»، موضحًا أن «تامر» هو مؤلف أغنية «هيعيش يفتكرنى» أيضًا، وأن له أعمالًا مميزة فى الألبوم الجديد «سهران».

ويستعد «دياب» لطرح ألبومه الجديد، ١٢ فبراير الجارى، كما يُحيى، نهاية الشهر، حفلًا كبيرًا، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة، للاحتفال بإطلاق الألبوم.