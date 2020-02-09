11 صورة قبل انطلاق حفل الأوسكار.. السجادة الحمراء بانتظار النجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساعات قليلة وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، في نسخته الـ92 بمدينة السينما الأشهر في العالم هوليوود؛ إذ يقدم الحدث العالمي 36 فنانا على مسرح دولبي ثياتر.





وتجري الاستعدادات على قدم وساق للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة قبل بدء حفل الجائزة الأرفع في عالم السينما، والتي يصوت عليها 8500 عضو في الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها.





بجهد مضاعف، أنشأ عمال منطقة السجادة الحمراء ووضع آخرون تماثيل الأوسكار في الأماكن المخصصة لها، وطرحت مجموعة أخرى من العمال مظلة المطر فوق المنطقة المكشوفة؛ خوفا من التغييرات البيئية التي قد تؤثر على مرور النجوم.





وعلى السجادة الحمراء، وقف بعض مقدمي البرامج التلفزيونية في تجربة أخيرة قبل انطلاق الحفل المقرر إقامته مساء الأحد، يلتف حولهم مجموعة من المصورين بكاميراتهم الضخمة منتظرين حضور نجوم الحفل الأشهر الذي ينتظره الملايين حول العالم.

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