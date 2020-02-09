مايا رعيدي تعلن خطوبتها.. شاهدي العريس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي، عن ارتباطها رسميا من خلال نشرها صورتين عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام.

وظهرت إحدى يدي رعيدي في الصورة الأولى؛ إذ وضعت خاتم الخطوبة فوق يد العريس وكتبت معلقة عليها: "انخطبت لحب حياتي، أنت الشخص المنشود".

وبعدها نشرت صورة أخرى تجمعها بالعريس دون الكشف عن اسمه أو وظيفته وأي تفاصيل أخرى عنه.

ثم عادت وشاركت رعيدي منشورا قالت فيه: "متحمسة، أخبار جديدة قادمة"، وأثار هذا البوست ردود فعل واسعة حول صحة هذه الأخبار وفيما إذا كانت تخص خبر خطوبتها الذي أعلنته، أم تخص حياتها العملية، لا سيما أن اسم رعيدي كان قد تردد في الفترة الأخيرة بشكل كبير بعد تناقل عدد من الأخبار عن دخولها عالم التمثيل، من خلال مسلسل "الأمير الأحمر" إلى جانب الفنان السوري تيم حسن؛ والذي من المتوقع أن يتناول سيرة حياة المناضل الفلسطيني حسن سلامة.

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وعلى الرغم من نفي ملكة جمال لبنان لأخبار انضمامها إلى "الأمير الأحمر" وتأكيدها أنه لم يتم الحديث معها في هذا الأمر، وأن سبب انتشار هذه الشائعة هو الشبه الكبير الذي يجمعها بملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الزوجة السابقة للراحل حسن سلامة، إلا أن اسم رعيدي ما زال متداولا بشدة في العمل، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم طرح اسم الفنانة التي ستشارك تيم حسن بطولة العمل.

كما أشيع أيضا أن مايا بدأت تأخذ دروسا في التمثيل استعدادا لتكون نجمة عمل "الأمير الأحمر"، خصوصا بعد أن أشار المنتج صادق الصبّاح إلى أن الأحاديث ليست دقيقة؛ إذ قال: "من ناحية الشبه بالشكل فهو موجود لكنه غير كاف، فالموضوع مرتبط بالأداء وطبيعة الدور وأنه ستتم اختبارات تمثيل لاختيار البطلة، وأتمنى أن تكون مايا رعيدي لأنه ليس لدي أي مانع".

يذكر أن مايا رعيدي كانت قد توجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، بعد منافسة مع عدد من الفتيات، وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، تدرس الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ولفتت الأنظار إليها في المسابقة بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها بملكة جمال الكون لعام 1971 اللبنانية جورجينا رزق زوجة الفنان اللبناني وليد توفيق.

وعن دخول رعيدي عالم التمثيل أسوة بعدد من ملكات الجمال مثل نادين نجيم، دانيلا رحمة وغيرهما، أثار هذا الخبر ردود فعل واسعة ومتضاربة ما بين الترحيب بالفكرة والرفض لتحويل كل ملكة جمال إلى ممثلة دون الاهتمام بالموهبة