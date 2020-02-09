نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة في حفلها الأخير بالكويت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغرب متابعو الفنانة السورية أصالة نصري من شكل وجهها بعد ظهورها الأخير خلال حفلها الذي أحيته بالكويت.

وأثناء تصوير أصالة مقابلات صحفية قبل الحفل مع عدد من الجهات الإعلامية، ظهرت على وجهها وتحديدا خدها السفلي ورقبتها نتوءات غريبة على الجلد.

بعضهم رجح أن أصالة قد أجرت عملية غير ناجحة لشد وجهها، بينما قال آخرون إن هذه العلامات تدل على خضوع النجمة لعمليات فيلر غير متقنة تماما، تركت آثارها على المنطقة السفلية من وجهها.

وبدت العلامات واضحة على وجه أصالة عندما صورتها إحدى الكاميرات من الناحية الجانبية لوجهها.

وحتى خلال غنائها على المسرح، بدت العلامات واضحة أيضا؛ ما جعل كثيرين يتساءلون عن سبب ظهورها، خاصة وأن إطلالة أصالة الأخيرة كانت منذ أسبوع فقط، ولم تظهر عليها هذه العلامات أو الآثار.

وكانت أصالة أثارت الجدل في حفلها الأخيرة من خلال عدد من المواقف، أولها عندما أخبرت الجمهور أن لديها في الكواليس فستانين إضافيين إن أرادوا منها تغيير إطلالتها، وكأنها وجهت رسالة مبطنة لزميلتها أحلام، التي غيرت فستانها خلال حفلها الأخير في السعودية.

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ولم تتردد أصالة من تمزيق الجزء العلوي من فستانها على المسرح وأمام الملأ، معتذرة من المصمم نيكولا جبران، مشيرة إلى أن الفستان ضايقها من ناحية الرقبة وقد يؤثر الأمر على صوتها في حال بقي على حاله.

وكالعادة تباينت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض؛ فكثيرون أشاروا إلى أن أصالة تتمتع بشخصية مختلفة وكوميدية نوعا ما، فهي تعد جمهورها من أهل بيتها، ولا تتردد في مشاركة أمورها الخاصة والشخصية معهم.

بينما قال آخرون إنه يجب على أصالة عدم التحدث إلى الجمهور، فهم يحبون سماع صوتها لكنهم لا يريدون ملاحقة أمورها الشخصية ومشاكلها مع الآخرين.

وخرج طرف ثالث ليؤكد أن ما فعلته أصالة، ما هو إلا طريقة "ذكية" لمصالحة زميلتها أحلام من خلال مداعبتها والمزاح معها وبعث بعض الرسائل غير المباشرة لها من المسرح، علها توافق على مصالحتها.

وكانت أصالة أثارت البلبة في الآونة الأخيرة، بعد خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان؛ إذ تعاطف معها الجمهور بعد عدم تمكنها من السيطرة على دموعها في أكثر من حفل.