ما معنى اسم "كيان" مولودة محمد صلاح غير المألوف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رُزق اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية في أحد المستشفيات البريطانية أمس السبت، أطلق عليها اسم "كيان" ليُحدث تفاعلاً واسعًا بين جمهوره.

وتساءل الكثير من المتابعين عن معنى اسم "كيان" خاصة وأنه "غريب وغير مألوف"، رغم أصوله العربية وفق المختصين.

كيان هو اسم علم مؤنث عربى الأصل، ويعنى الطبيعة والخليقة، ويعنى أيضًا الذات أو الوجود، كل تلك المعاني تشير لهذا الاسم، وهو يشير للأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية، وقد فسر بعض علماء النفس والاجتماع معنى اسم كيان بأنه يدل على الجمال والأصل، وتتميز صاحبته بطيبة القلب والأخلاق العالية.

وفي ظل هذا الجدل، نقلت صحف مصرية عن محمد إسكندر، زوج شقيقة ماجي، زوجة محمد صلاح القول إن الاسم تم باتفاق الوالدين.

وأضاف: "بعد تفكيرهما في الاسم المناسب، اختارا "كيان". مجرد إعجاب بالاسم فقط. لو أي أحد غير صلاح كان قد أطلق هذا الاسم، ما كانت ستظهر مشكلة".

ويحرص محمد صلاح جيدًا على اختيار أسماء أبنائه، الأمر الذي بدا واضحًا منذ قدوم ابنته الأولى واختار لها اسم مكة في عام 2014، وأتمّت عامها الخامس في أكتوبر الماضي.

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وأقيمت الأفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بمنطقة الغربية في مصر بعد وضع مولودته الثانية، ولم ينشر اللاعب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أي صور لمولودته الجديدة حتى الآن.

وسافرت والدة زوجة صلاح وشقيقتها إلى إنكلترا خلال الأيام الماضية، لرعاية زوجة اللاعب أثناء الولادة والطفلة في الأيام الأولى من ولادتها.

وكانت آخر تغريدة نشرها صلاح على حسابه في "تويتر"، منذ يومين، أرفقها بصورة له داخل الصالة الرياضية غرد قائلا: "عودة من الإجازة التي لم آخذها"، ويبدو أن ذلك بسبب زوجته التي كانت على وشك الولادة.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأمركية التي تسمح قوانينها بمنح الجنسية مباشرة لأي مولود على أراضيها، نجد في بريطانيا الوضع مختلفًا، حيث يشترط الحصول على الجنسية أن تكون حالة الوالد مستقرة ويحمل الإقامة الدائمة، وهو ما يتحقق مع محمد صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبًا أسبوعيا قدره 200 ألف إسترليني، وبالتالي يحق لمولودة الفرعون الجديدة الحصول على جواز السفر البريطاني.

ووفقًا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعني إسقاط جنسية البلد الأصلي، حيث سيكون متاحًا لـ"كيان محمد صلاح" أن تمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية، والتمتع بكل مزايا الجنسية كمواطنة بريطانية، ولكن مع بعض القيود البسيطة التي تفرضها وزارة الهجرة في المملكة المتحدة على أصحاب الجنسية المزدوجة.