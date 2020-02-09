شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يعزف مقطوعة موسيقية على البيانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تحول من الكوميديا إلى مجال العزف والموسيقى، ظهر الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، وهو جالس على بيانو ويعزف مقطوعة موسيقية بعيدا عن حركاته الكوميدية المعروفة وعزف على البيانو بطريقة جيدة وقدم مقطع موسيقى لطيف لمتابعيه، وعلق على الفيديو قائلا: " صباح الخير يومكو رايق ان شاء الله".



على ربيع يعزف على البيانو

وكان قد أعلن الفنان على ربيع خلال تصريحات صحفية لليوم السابع عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبري تمثلت في بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر القادم هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتي بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخري على خشبة المسرح، وكشف أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حالياً سواء علي صعيد الدراما أو السينما.

Advertisements

كما يشارك على ربيع في بطولة فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططوا لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه علي موعد طرحه في دور العرض، .. وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التوني.

إضافة إلى ذلك يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع صديقه الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده من فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وعمرو عبد الجليل الذي بدأ تصويره في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.