شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وتشويق فى الحلقة الـ 16 من "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل "ختم النمر"، لـ النجم احمد صلاح حسنى، أن يحوز على تعليقات إيجابية منذ بدء الإعلان عنه، على قناة، ON E، وشهدت الحلقة الـ 16 من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة، بـ إتصال بين عمر النمر "أحمد صلاح حسنى"، ووالده صلاح النمر "رشدى الشامى"، حيث أخبره الثانى أنه ذاهب إلى مصيدة، وعليه أن يعود من اليونان في أسرع وقت، ألا أن الأول لم يأخذ بـ كلام والد، ولم يشك في نوايا والدته نور "وفاء سالم".

واستكملت أحداث الحلقة لـ تكشف نور، لكل من عمر النمر، ومريم "نسرين طافش"، حقيقة مرضها بـ سرطان الرئة، مما يجعل عمر يمد فترة إقامته في اليونان، والتي أدت إلى شعور زوجة والده، ووالدته التي قامت بتربيته بدور "عفاف شعيب"، بالحزن، والغيرة، وانتهت الحلقة بـ طلب نور من كل من عمر ومريم، أن يعرفوا منها، كيف تريد تقسيم تركتها بعد موتها.

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وفى سياق متصل، عاد أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش من اليونان بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، والتى استغرقت 5 أيام، وذلك بعد تصوير أسبوعين فى مدينة أسوان التى تدور فيها معظم أحداث العمل الذى انطلق عرضه على شاشة ON E يوم السبت 18 يناير، حيث يتم عرض حلقاته بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، بينما يسجل المسلسل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.