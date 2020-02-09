شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ بعد وفاة والده: فقدت أعز ما فى الدنيا وأدعوا لوالدى بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم طارق الشيخ مؤشرات البحث على جوجل وذلك بعد وفاة والده أمس وإقامة عزائه في منطقة الشرابية بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم حماده هلال وسمسم شهاب وأحمد العيسوى.

طارق دخل أمس في حالة من البكاء الشديد على فقدان والده حيث أنه تلقى خبر وفاته أثناء وجوده في دبى وعندما علم بالخبر عاد إلى مصر مباشرة مؤكدا في تصريحات خاصة أنه فقد أعز مايملك متمنيا من الله أن يرحمه مطالبا الجميع بالدعاء له.

ويعد طارق الشيخ من المطربين ذات طابع خاص ويمتلك صوت وحنجرة توصف بالذهبية ويحتل مكانة متميزة على الساحة الغنائية حاليا نظرا لتألقه من بين نجوم الأغنية الشعبية.

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من ناحية أخرى، يتعاون النجم طارق الشيخ فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع النجم طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر، وهو من ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم نصف العام والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر.

من ناحية أخرى، قال طارق الشيخ فى تصريحات خاصة إن الأغنية تحمل طابع الفرفشة ويقدمها بشكل جديد عليه عن أعماله السابقة التى تميز بها خلال مشواره وتحمل العديد من المفاجآت.