شاهد.. طفل سعودي في مشهد طريف مع محمد رمضان: “انت نمبر وان وانا نمبر تو”

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 02:54 مساءً - نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو طريف جمعه بطفل سعودى من أحد معجبيه وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وقد ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يضع الطفل في حضنه بينما كان احدهم يسأله: “أنت بتقول إيه؟”، فرد الطفل: “محمد رمضان نمبر وان وأنا نمبر تو” ثم سألوه “هو كيف بيعمل؟”، فقلد رقصة محمد رمضان التى يشير فيها بيده إلى أنه “نمبر وان” خلال رقصاته فى الحفلات والفيديو كليب التى يصورها.