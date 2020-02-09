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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. "ديوانية القطن الثقافية" تنظم محاضرة بعنوان “تأسيس الدولة القعيطية وانجازات سلاطينها“ والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
اقامت ديوانيه القطن الثقافية عصر يوم الجمعة السابع من فبراير بمنزل صالح شيبان بن سحاق المشرف العام على الديوانية جلستها الثقافية بمحاضرة بعنوان ( الدولة القعيطية التأسيس والبناء و انجازات سلاطينها) القاها صلاح محمد صالح القعيطي المهتم بتاريخ وانجازات سلاطين الدولة القعيطية و احد المقربين من آخر سلاطينها بحضور نخبة من المهتمين ورواد الديوانية.
وفي مستهل الجلسة رحب المشرف العام بالحاضرين متمنيا لهم الاستفادة من المحاضرة واثراءها بالمداخلات الهادفة ، ومن ثم استعرض صلاح القعيطي محاضرته التي تطرق فيها الى ميلاد الجمعدار عمر بن عوض القعيطي بمنطقة لحروم بعندل ومن ثم انتقاله لمدينة شبام وتعليمه في الكتاتيب ، مستعرضا هجرته الى الحجاز واداء فريضة الحج ومنها الى الهند التي استقر فيها وعمل ضابطا ضمن قوة العرب غير النظامية برتبة " جمعدار " بأحد مناطق الهند التي أستقر بها ، متطرقا الى تنافس القعيطي اليافعي بحضرموت مع آل الكثير وبعض القبائل المعارضة ، والتحالفات ومناطق النفوذ في وادي حضرموت التي قادها نجله عوض وشراءه مدينة القطن من الساده آل عيدروس ، وكذا تحالفاتهم وثم نزاعاتهم في ساحل حضرموت مع الكسادي.
مشيرا الى تأسيس الدولة وتنظيم السلطة بتوجيهات من الجمعدار عمر بن عوض القعيطي ومن بعده اولاده محمد وعبدالله وعوض وعلي وصالح ، كما تطرق لمساحة الدولة القعيطية التي كانت تعد أكبر ثالث دولة في الجزيرة العربية مساحة بعد المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ، مشيرا الى اتفاقية تحديد مناطق النفوذ والتحالفات التي سميت "اتفاقية عدن " عام 1918م ، لافتا الى عدد من المشاريع والاعمال الخيرية للجمعدار عمر بن عوض ومن بعده اولاده داخل السلطنة وخارجها ، وسوف يواصل حديثه في جلسات قادمة عن تنظيم الدولة واداراتها وابرز انجازاتها والاتفاقيات التي وقعها مع بريطانيا التي كانت حينها تحتل عدن ومنها اتفاقية " منع بيع الرقيق " وبعدها اتفاقية " الصداقة والحماية " وآخرها اتفاقية " الاستشارة ".
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