الممثل الهندي شاروخان يعود للسينما في "يوم صعب"

الأحد 9 فبراير 2020

بعد أن مر عام 2019 دون ظهوره على شاشات السينما، أعلن ملك بوليوود شاروخان أنه حصل مؤخرا على حقوق إعادة الفيلم الكوري "يوم صعب" المنتج عام 2014 في نسخة هندية.



وقال المكتب الإعلامي للممثل الهندي، في بيان، إن الفيلم حاليا في مرحلة التعديل التي أوصى بها شاروخان ليناسب ذوق الجماهير الهندية.

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واختار شاروخان المخرج الهندي كاران جوهار ليكون هو المشرف على سيناريو وإخراج الفيلم، وتم تحديد ديسمبر/كانون الأول المقبل كموعد مبدئي لطرح الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول رجل يتورط في قتل شخص بسيارته، ثم يحاول أن يخفي جثته في كفن والدته التي يصادف موتها في اليوم نفسه.

وكان آخر ظهور لشاروخان من خلال فيلم زيرو عام 2018، وظهرت العديد من الأخبار حول تعاقده على عدة أفلام، إلا أنها ظلت مشروعات لم تكتمل، حيث يرغب ملك بوليوود في العودة بفيلم قوي في ظل تألق منافسيه سلمان خان وأكشاي كومار.