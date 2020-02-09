شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثائق: إنذار علي يد محضر لمحمد لشرنوبي من سارة الطباخ والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

أرسل أشرف عبد العزيز محامي د. سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" ومنتجة الفنان المصري محمد الشرنوبي والوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية إنذارا علي يد محضر طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما.



وطالب أشرف عبد العزيز في الإنذار الذي تسلمه المحامي د.حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي ب 4 طلبات كلها منبثقة عن قرارات اللجنة الثلاثية أولها ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017.

كما طلب الإنذار تسليم الطباخ توكيل يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه والطلب الثالث الإقرار بأن المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لأعماله وفقا للعقد المبرم بينهما وفي حالة مخالفة الشرنوبي قرارت اللجنة يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين من التعامل معه وعدم قبول استمارة انتاج اي فيلم سينمائي يشارك فيه.

يذكر أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل "مجلس غرفة صناعة السينما" أصدرت قرارا بالتزام الشرنوبي بتطبيق بنود تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية.

كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله، وهو ما يعني ضمنيا رفض تعاقده على تقديم أية أعمال فنية كممثل وسبق أن صدر قرار مماثل من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

لجنة التحقيق المشكلة من قبل "مجلس غرفة صناعة السينما" باشرت عملها لأكثر من شهرين، لدراسة أزمة الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ منتجة أعماله.

واستمعت إلى الطرفين في أكثر من جلسة وأصدرت بالنهاية عددا من القرارات، أولها التزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية، كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ، وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.

Advertisements

القرار الثاني ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء، كما نصت ثالثا في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين الوفاء بالتزاماته مع الشركة الشاكية، وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار.

وقرارات الغرفة هي ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة الطباخ، وكان القرار الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرا قرار الغرفة وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر اتفقت على أنه لا يجوز العمل له في أي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.

وعلى الفور أصدر المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، بيانًا صحفيًا، للرد على قرار غرفة صناعة السينما، مؤكدا أنه سيسعى في البداية جاهدًا لإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية، بوقف محمد الشرنوبي عن الغناء، لا سيما وأن القرار ليس قانونيًا؛ لعدم عرضه على مجلس النقابة، بالمخالفة للقانون.

وأشار حسام لطفي، في البيان، إلى أن هناك دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ العقد مع شركة إيرث برودكشن، ومحدد لها جلسة بتاريخ اليوم 8 فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه لم يحصل على نسخة من قرار غرفة صناعة السينما الأخير بوقف الشرنوبي، وسيعارضه بالتظلم، مشددًا على أن شركة "إيرث" أخلت بالعقد المبرم مع موكله، الذي لم يحصل على حقوقه منذ 9 أشهر.

وفي بيان إعلامي أصدره محمد الشرنوبي اليوم، أكد أنه متمسك بالاستمرار في الدفاع عن حقه المشروع في التمثيل والغناء، ودعواه بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء - وهو قرار معدوم موقع من وكيل مجلس النقابة ولم يعرض على مجلس النقابة بالمخالفة للقانون - متداولة حاليا أمام مجلس الدولة .

وقال أن دعواه أمام محكمة القاهرة الإقتصادية بفسخ عقده مع شركة إيرث برودكشن جددت من الشطب ومحدد لنظرها جلسة ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٠ لثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها قبله بمستندات رسمية.

وأضاف أن قرار غرفة صناعة السينما الذي تداوله الإعلام لم يتسلم نسخة منه بعد وسيتظلم منه فور تسلم نسخته ويرفق بتظلمه مستندات جديدة تؤيد سلامة موقفه.

ويؤكد الفنان ثقته في أن القضاء سينصفه لأن الحق معه في حبس أدائه الفني من خلال شركة إيرث برودكشن لعدم التزامها بالعقد المبرم معه فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية حيث نفذ لصالحها أكثر من ثلاثين عملا فنيا ما بين أغاني وحفلات وبرامج دون أن يقبض مستحقاته العقدية منذ تسعة أشهر، وسيتقدم بعد تسلم القرار بتظلم إلى غرفة صناعة السينما مدعما بمستندات جديدة تدين شركة إيرث برودكشن.