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شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وهي بمرحلة خطيرة والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
الفنانة الكويتية جواهر
كشفت الفنانة الكويتية جواهر، عبر "سناب شات"، عن إصابتها بمرض السرطان. هذا الخبر شكل صدمة لجمهورها، الذي تمنى لها الشفاء العاجل.
ونشرت جواهر الكويتية صورتين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، كانت الصورة الأولى معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".
كما قامت جواهر بنشر صورة ثانية يبدو أنها التقطتها خلال وجودها في غرفة العلاج بالمستشفى، وظهر فيها أحد الأجهزة الطبية وسرير العلاج، إلا أنها لم تظهر في الصورة. وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".
بدورها، الاعلامية مي العيدان أكدت إصابة جواهر بالسرطان، من خلال منشور لها على"إنستقرام" دعت فيه لمواطنتها جواهر قائلة: "الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة.. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا".
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