أصالة ونوال الكويتية لمن تغنيان "أحبه حتى في الخصام"

الأحد 9 فبراير 2020

أصالة ونوال الكويتية

جمعت جلسة طربية كل من الفنانة السورية أصالة والفنانة نوال الكويتية حيث أديا معا أغنية "أنا هويت وانتهيت"، للفنان المصري الراحل سيد درويش، وتوقفن أمام المقطع الذي يقول "أحبه حتى في الخصام".



الجلسة جاءت على هامش مشاركة أصالة في مهرجان هلا فبراير الكويت، وتم نشر الفيديو بواسطة مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا معلقا: جلسة حلاوة 2 لترد اصالة كاتبة: "شو لطييفه وطيبه هالقعده.

وقد ظهرتا اصالة ونوال في جلسة خاصة بينما كان يرددا جزء من الأغنية الذي تقول كلماته: "أحبة حتى فى الخصام والبعد عنه يا ناس حرام، وتولت اصالة مهمة التطبيل على المائدة.

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يذكر أن نشر الصور والفيديوهات التي تجمع أصالة ونوال الكويتية يتم تفسيره دوما بأنه رسالة إلى المطربة الإماراتية أحلام، رغم إعلان نوال الكويتية صراحة أـنها خارج الصراع المشتعل ومصرة على الاحتفاظ بصداقة الاثنتين ولكنها لن تبادر للمصالحة.

وأيدتها أحلام سابقا مؤكدة إنها تقدر جدا موقف زميلتها نوال الكويتية التي رفضت القيام بدور الوسيط، لأنها تعرف حقيقة مشاعر أحلام.

أضافت أحلام: هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرًا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي.

وطلبت أحلام أن يتركها الجميع في حالها، متمنية أن يصلح الله حال الجميع، وقالت: أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيًا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني.