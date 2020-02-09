حقيقة تصوير نوال الزغبي فيديو كليب في السعودية

الأحد 9 فبراير 2020

نوال الزغبي

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل، تفيد بوجود الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مدينة جدة حالياً لتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب.



ولكن من المؤكد أن توجد نوال في الساحل الغربي السعودي، وتحديداً في جدة التاريخية، برفقة هشام الهويش لتصوير حلقة في برنامج "كاربول كاريوكي"

Advertisements

الترفيهي الذي يستعرض فيه هشام مقتطفات من المسيرة الفنية للنجوم الخليجيين والعرب الذين يستضيفهم بطريقة تشويقية، تقوم على محاكاة فنهم خلال قيادته سيارةً.

وتتطرق نوال الزغبي عبر النسخة السعودية للبرنامج إلى منعطفات مهمة في مسيرتها الفنية، وتتحدث عن مشاركتها في موسم الرياض الماضي بأسلوب ترفيهي خفيف.

وسيتم عرض حلقة نوال في البرنامج قريباً على قناة SBC السعودية.

يشار إلى أن الفنانة نوال الزغبي، تستعد خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان "القوية" من كلمات مازن طاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.