ماجدة الرومي تتألق في ختام موسم موسيقى أبو ظبي الكلاسيكية

الأحد 9 فبراير 2020

ماجدة الرومي

اختتمت النجمة ماجدة الرومي، فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بعرض موسيقي لافت أقيم على خشبة مسرح ميدان دو يوم الجمعة 7 فبراير، حيث أسرت قلوب الحضور بصوتها النقي وأدائها الرائع.



أُقيمت موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومن تقديم du Live.

وأحيت الرومي، التي تتمتع بشعبية واسعة على امتداد العالم العربي، حفلاً لا يُنسى قدّمت خلاله بعضاً من أغانيها المشهورة التي لامست مشاعر وأحاسيس الحاضرين.

حيث بدأت حفلها بأغنية بلادي أنا، وقدمت بعدها أغنيتها الشهيرة عم يسألوني عليك الناس. وأذهلت الرومي الجمهور بإمكاناتها الصوتية الفريدة.

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والتي برزت من خلال أدائها لمجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي تغنّى بها عشّاق الرومي على مدى 20 عاماً، بما في ذلك اسمع قلبي واعتزلت الغرام وكلمات، ولتختتم الحفل بمقطوعة الدبكات اللبنانية التي ألهبت حماسة الحضور.

واختتم الحفل الجماهيري الكبير لماجدة الرومي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي افتُتح في 28 يناير بكونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ قدمه "ديفيد فراي وأصدقاءه"

تلاه عرض باليه يوم 31 يناير من نجوم مسرح البولشوي. وقدمت عازفة البيانو الفرنسية المميزة ليز دو لا سال في الأول من فبراير عرضاً حصرياً مخصصاً للموسم بعنوان "رقصات"،

تلاه عرض مميز لأوركسترا هامبورغ الشهيرة تضمن أبرز أعمال تشايكوفسكي وبرامز على مسرح المجمّع الثقافي. وانتقلت بعدها الأوركسترا بتاريخ 5 فبراير إلى قصر الإمارات، لتحتفل بمرور 250 عاماً على ميلاد بيتهوفن، حيث أدت السمفونية التاسعة الشهيرة في حفلٍ مميّز.

كما استضاف الموسم التاسع من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الموهبة المصرية الصاعدة سناء نبيل على مسرح المجمّع الثقافي يوم الخميس 6 فبراير قبل أن يختتم فعالياته بتاريخ 7 فبراير بحفل للنجمة الشهيرة ماجدة الرومي.