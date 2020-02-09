مصممة تتوقع العودة للبذخ في أزياء حفل الأوسكار

توقعت مصممة أزياء العودة للبذخ عندما يخطو نجوم هوليوود على البساط الأحمر، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 المقرر الليلة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.



وقالت كيتي كيم، مصممة الأزياء المقيمة في نيويورك: "على مدى سنوات كانت الأزياء بسيطة للغاية. وتعلمون كان الناس يرتدون حلل السهرة واللون الأسود وهذا دائما ما يكون كلاسيكيا".

وتوقعت كيم أن ترى خلال حفل هذا العام "بذخا وألوانا وتصميمات وتطريزا"، حسب وصفها.

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كما توقعت ألوانا زاهية ومزجا بين درجات الألوان مثل الأحمر والوردي، إضافة إلى خطوط وتطريز مبالغ فيهما. وقالت: "الشكل‭‭ ‬‬مهم للغاية، عادة ما أبحث عن شيء مثير للاهتمام عندما أنتقي ملابس زبائني".



وأضافت أن "التطريز سيكون في كل مكان: الخرز والترتر والزخرفة. فكر في موضة عشرينيات القرن الماضي وما بعد ذلك بمئة عام".

فيما يتعلق بالنجمات اللاتي يتعين متابعة ملابسهن، ذكرت كيم بطلات فيلم "النساء الصغيرات"، خاصة سيرشا رونان وفلورنس بف باعتبارهما أكثر من تترقب رؤية أزيائهن.

وقالت: "كل هؤلاء الفتيات سيكن مثيرات ورائعات على البساط الأحمر".