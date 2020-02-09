بدعوة خاصة، شادي حداد إلى السعودية لهذا السبب

Feb 09, 2020
بدعوة خاصة يحل الممثل شادي حداد ضيفًا على مهرجان البحر الأحمر السينمائي العالمي بدورته الأولى الذي سيقام في مدينة جدة في السعودية بين 12 و21 آذار 2020 بمشاركات عربية وعالمية حيث يعتبر هذه أول مرة يقام مهرجان سينمائي عالمي في السعودية.
إلى جانب المهرجان يبدأ عرض فيلم “يربوا بعزكن” للمخرج دافيد أوريان وانتاج AV Nation في 26 آذار في كامل الصالات اللبنانية حيث يتشارك شادي البطولة مع عمار شلق، غبريال يمين، باميلا الكيك، رولا بقسماتي ورامي عطالله إلى جانب نجوم آخرين. وهو من كتابة ايزيك فهد ودوريس سابا.
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