ماذا يجمع مكسيم خليل وسلوم حداد في “المنصة”؟

لن يكون مسلسل المنصة المرة الأولى التي يجتمع فيهما مكسيم خليل وسلوم حداد في عمل درامي واحد إذ سبق لهما أن اجتمعا في أعمال سابقة، إلا أن رغبة النجمين الكبيرين في خوض تجربة جديدة على مستوى النص والرؤية الدرامية، وتحدي تقديم دور جديد دفعهما إلى خوض غمار العمل الدرامي التشويقي “المنصة” الذي يجمعهما الى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول من الدراما الخليجية والعربية، حيث سيكون لاجتماعهما معاً تأثيراً ملفتاً في سياق سيناريو المسلسل، وستشكل مشاركتهما معاً إضافة وقوة للعمل، كما صرح صناع العمل. خاصة وأنهما من النجوم المعروف عنهم حرصهم الشديد في اختيار أدوارهم وقصص الأعمال الذين يقدمونها، والتي تحمل دائماً بصمة مميزة على مستوى الأداء التمثيلي. ومن المتوقع أن يعرض مسلسل المنصة على إحدى المنصات العالمية قريبا.

والذي تم تصويره في استوديوهات تصوير بنيت خصيصاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من إنتاج الشركة الإماراتية “فيلم جيت” بالتعاون مع شركة “الكلمة” للإنتاج، ومن تأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو وإخراج مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر.

ويضم مسلسل “المنصة” مجموعة مهمة من نجوم الدراما والتمثيل، حيث يشارك في العمل النجوم عبد المحس النمر، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار وأدهم مرشد، وناظم الزرلي وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة، وكبار الفنانين الإمارتيين يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي، وحملت أدوارهم محاور مهمة لها الاثر الواضح في سياق العمل.