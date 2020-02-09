بطل "ابنة السفير" أنجين أكيوريك يعيش قصة حب مع زميلته.. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات من الطبيعي أن نجد الجمهور مهتمًا بنجوم مسلسل "ابنة السفير" لما استطاع تحقيقه من نسب مشاهدة عالية خلال السبع حلقات الأولى منه، إذْ لا يكاد يمر يوم من دون أن يكون هناك خبر عن نجومه بخصوص أعمالهم ومشاريعهم وأماكن قضاء إجازتهم

ولكن يبدو أن الخبر الذي نقلته صحيفة "حريات" التركية جاء مختلفًا هذه المرة، حيث أشارت الصحيفة إلى وجود علاقة حب تجمع بين الفنان التركي أنجين أكيوريك والذي يلعب دور "سانجار" في المسلسل، وبين النجمة التركية تولين يازكان، والتي تلعب دور "منكشة" زوجة "سانجار".

ونقلت الصحيفة عن شهود تأكيدهم هذه العلاقة التي يبدو أنها توطدت بعد عملهما في المسلسل سويًا، إذ قال الشهود بأنهم رأوا الثنائي يسيران يداً بيد في مدينة تقسيم.

وبعد انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ جمهور المسلسل بالتعليق عليه ببعض النكات، قائلين بأن "سانجار" يتجاهل "منكشة" في المسلسل بينما في الواقع تمكنت من أن توقعه بشباكها، إذْ أن علاقة "سانجار" بزوجته تشهد الكثير من التوترات والاهمال بسبب حب الأول لـ "ناري".

يُذكر أن النجم التركي مرَّ بأكثر من علاقة حب جمعته بزميلاته في أعمال مختلفة، ولم تتكلل إحداها بالاستمرارية.

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وبالعودة إلى المسلسل الذي يجمع الثنائي من المتوقع أن تشهد الحلقة الثامنة والتي ستعرض مساء غد الإثنين الكثير من الأحداث المشوقة، إذْ ظهرت "ناري" و"ملك" وهما تغادران تركيا، فيما أخذت الاموال التي كانت قد استطاعت إنقاذها من "المرفأ" بعد القبض على "الصديقان".

كما كشف الإعلان الترويجي للحلقة عن قيام "سانجار" بترك عائلته واللحاق بـ "ناري" إلى برشلونة وهو الأمر الذي استغربه الجمهور بأنه كيف لـ "سانجار" أن يعرف المدينة التي غادرت إليها، كما أفادت الصفحات المهتمة بالمسلسل بأن كلاً من "غيديز" و"أكين" ووالد "ناري" سيلحقون بها أيضًا إلى برشلونة لتجري الأحداث هناك.

هذا وتداول البعض لصورة ظهر بها النجم التركي أنجين أكيوريك، في طفولته والتي انقسم الجمهور حولها في كونه يشبه نفسه إلى حد بعيد وأنه لم يتغير، فيما قال آخرون بأنه اختلف عما كان عليه.

وكانت قد نشرت "تولين" مقطع فيديو من المسلسل في آخر منشوراتها عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تحاول منع زوجها من مغادرة المنزل بعد قضاء الليلة إلى جوارها.