أصالة في ضيافة نوال الكويتية

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفناة أصالة عن سعادتها بالجلسة الغنائية الودّية التي جمعتها مع الفنانة المعتزلة ​ريم المحمودي​ في منزل الفنانة نوال الكويتية، التي شاركت مقاطع فيديو من الجلسة عبر صفحتها الخاصة على تويتر".

وظهرت الضيفتان أثناء أدائهما لبعض الأغنيات الشهيرة. وهو ما علقت عليه الفنانة السورية بإعادة نشر التغريدة من صفحة مدير الشؤون الفنّيّة في شركة روتانا طوني سمعان: "شو لطيفة هالقعدة" تعبيراً عن سعادتها بهذا اللقاء. إلا أن المعلقين توقفوا أمام مشهد تظهر فيها "أصالة" وهي تُقبِّل يد نوال" التي رحبت بهما. ما فسّره البعض على أنه تصرّف يعود لثقافة أصالة الاجتماعية من بلدها سوريا. وهو تعبير عن الاحترام والتقدير، في مقابل آراء وضعته في زاوية المبالغة في التودد لمضيفتها.

وكان "سمعان" قد نشر تغريدة سابقة تحت عنوان "جلسة حلاوة رقم 1". مايشير لأجواء الطرب الجميلة التي سادت اللقاء