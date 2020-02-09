يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة المصرية دينا الشربيني لمسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية للدراما الاجتماعية والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. حيث بدأ صنّاع العمل بعقد جلسات النقاش حول الخطوط العريضة لأحداثه وأدوار أبطاله.
يشار إلى أنه من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، وقصته مقتبسة من مسلسل إيطالي حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تستعد لمسلسلها الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.