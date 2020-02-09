دينا الشربيني تستعد لمسلسلها الرمضاني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة المصرية دينا الشربيني لمسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية للدراما الاجتماعية والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. حيث بدأ صنّاع العمل بعقد جلسات النقاش حول الخطوط العريضة لأحداثه وأدوار أبطاله.

يشار إلى أنه من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، وقصته مقتبسة من مسلسل إيطالي حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.