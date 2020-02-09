شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة روبرت كونراد بطل مسلسل "ذى وايلد وايلد ويست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل الأمريكى، روبرت كونراد، بطل مسلسل الخيال العلمى فى الستينات "ذى وايلد وايلد ويست"، عمر يناهز 84 عاما، وقال جيف بالارد، الناطق باسم عائلة كونراد لمجلة "بيبول": "عاش حياة طويلة رائعة وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه إلا أنه حي في قلوب أفرادها".

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، عمل كونراد بداية في بيع الحليب، ثم غنى فى نواد ليلية قبل أن تنطلق مسيرته التمثيلية في العام 1959 عندما انضم إلى البرنامج التلفزيونى "هاوايين آى" بعدما انتقل للعيش فى لوس أنجلوس، على ما ذكرت المجلة.

بين العامين 1965 و1969 لعب دور العميل في الاستخبارات الأمريكية جيمس ت. في مسلسل "ذي وايلد وايلد ويست" الذي يستكشف فيه مع شريكه ارتيموس غوردون غرب الولايات المتحدة خلال رئاسة اوليسيس س. غرانت.

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وشكل هذا المسلسل أساسا لفيلم "وايلد وايلد ويست" العام 1999 الذي لم يحقق النجاح المرجو، وكان من بطولة ويل سيمث وكيفين كلاين.

وشارك كونراد في برامج ومسلسلات تلفزيونية أخرى خلال مسيرته، فضلا عن أفلام سينمائية منها "مور وايلد وايلد ويست" المقتبس عن المسلسل. وشارك العام 2002 في آخر عمل له.

وقال كونراد لمجلة "بيبول" في مقابلة العام 1988 "ثمة ثلاث مراحل في مجال الفن في البداية لا يعرفونك ثم يحبونك ومن ثم يكرهونك لأنك في المشهد منذ فترة طويلة. أنا اليوم أنهيت الثلاث وأبدأ من جديد". وكان لكونراد ثمانية أولاد و18 حفيدا.