شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يؤدى مناسك العمرة بعد عرض مسرحية "حزلقوم" فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للنجم أحمد مكى أثناء أداء مناسك العمرة في الأراضي السعودية المقدسة، بعد نجاح عرض في مسرحية "حزلقوم" في مسرح أبو بكر الشدى بالرياض.

من ناحية أخرى أكد منتج العرض المسرحى مجدى الهوارى أنه اختار حزلقوم لأنه من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا كانت قادرة على انتزاع الابتسامة منه ومن كل من يعرفهم بكل الأعمار والمستويات، والعرض إخراج كريم سامي، وبطولة كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، محمد محمود، ميرنا جميل.

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وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، ومسرحية عطل فني بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.