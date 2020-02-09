شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ساب الجيم ورقص على أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقطع فيديو طريف، ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، وهو يرقص على نغمات أغاني عمرو دياب خلال تواجده في إحدى الصالات الرياضية، ونشر الفنان أحمد الفيشاوى على حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الأحد، فيديو يظهر فيه وهو يرقص بطريقة طريفة على نغمات أغنية "يوم تلات" بإيقاع عادى للهضبة عمرو دياب، وعلق قائلا: "روحت الچيم لاقيت عمرو دياب شغال سبت التمرين و فرفشت".

وبدأ النجم أحمد الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "الحارث" الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد الفيشاوى شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، ويخونها مع الفنانة نهى عابدين حتى تكتشف رئيس خيانته وتتحول حياتها إلى الاكتئاب وتدمن وتتخيل كثير من المواقف الغير حقيقية وتهيؤات وخلافه وتتوالى الأحداث.



احمد الفيشاوى

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخراً وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الإنتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.

وعلى جانب آخر، كانت قد تقدمت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوي، بمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها بالحبس للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.