شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تسترجع ذكريات صورة عمرها 21 سنة من مسلسل "الجمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، ذكريات مشاركتها في مسلسل "الجمل" الذى تم عرضه قبل 20 عاماً وتحديداً سنة 1999، حيث نشرت صورة من كواليس العمل مع الفنان راكان تحسين بيك وعلقت عليها :"كل عمل فني كواليسه بتكون احيانا حالة درامية اكتر من المسلسل نفسه..الكواليس مو كلها فرح وضحك..بيكون فيها اكتر تعب وبكي".

وأضافت سلاف فواخرجى:" لما بيطلع العمل الفني قدام الناس مننسى اللي صار وبيخلص التعب متل ماكل شي بيخلص بالحياة، بس بتبقى ذكرياته مابتتنسى وبتعلّم فينا، واللي تعبنا رح تجي لحظة نتذكره ونبتسم ويمكن نضحك ولو كان في غصة جواتنا..ونقول: سقى الله..وكله بيهون مقابل انو الناس تشوف وتحب وتصدق..يسعد أوقاتكم حبيت شارككم هالصورة اللي بحبها مع العزيز راكان تحسين في بيك".



سلاف فواخرجى

وفى سياق متصل تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسل "خط ساخن" الذى انتهت من تصويره العام الماضى ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، وتعود به إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب، حيث تشارك في بطولته إلى جانب الفنان حسين فهمى وصلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وسهر الصايغ، وميدو عادل، ونرمين ماهر، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسنى صالح.

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وكان آخر أعمال سلاف فواخرجى في الدراما المصرية مسلسل "كليوباترا" تأليف قمر الزمان علوش وإخراج وائل رمضان وشارك في بطولته عدد من الفنانين المصريين والعرب منهم فتحى عبد الوهاب ويوسف شعبان وخليل مرسى ومحمد عبد الحافظ ومحيى إسماعيل ونضال سيجرى وعبير شمس الدين وعمار حاج أحمد وآخرين.