شكرا لقرائتكم خبر عن عروض روسية وعراقية وسويدية فى اليوم الثانى لأيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحفل جدول فعاليات اليوم الأحد 9 فبراير والثاني لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، بأربعة فعاليات مسرحية هامة حيث يقدم في الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين العرض السويدي العراقي المشترك " سومريون "، يعقبه في السادسة على مسرح الهناجر العرض الروسي " A phone call"، وفي السابعة يلتقي الجمهور والإعلاميين مع الفنانة ياسمين هجرس بطلة العرض الروسي وحفيدة الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، بسينما الهناجر، ويشاهد الجمهور على مسرح الهناجر العرض الكويتي " أحضان الموج " في الثامنة مساء .

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، والفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام والمهرجان تتكون لجنته العليا من الناقد الدكتور حسن عطية والنجم الكبير سامح الصريطى ومهندس الديكور الدكتور أحمد عبد العزيز، والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وبرئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمرى، وكرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربى منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب وجواد الأسدى من العراق، وكرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحة وغيرهم، وشارك فى الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وليبيا وغيرها.