شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يستنجد بجمهوره بعد اكتشافه "فأر" فى غرفة نومه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان حمادة هلال، جمهوره بفيديو على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، حيث ظهر في الفيديو وهو يستنجد بمتابعيه بعد اكتشافه فأر في غرفة نومه، وقال مخاطبا متابعيه: "لسه خارج من الحمام جري زي ما أنتم شايفين.. اكتشفت ان في اوضة نومى فار ومش عارف اعمل ايه، وأنا مش خايف أنا مرعوب، مفيش أى طريقة يا جماعة الفار مش واكل معه مصيدة ولا لزق"، واختتم كلامه قائلا: "طب اتفضلوا معانا".

وكان قد أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته بسبب ردود أفعال أحدث أغانيه الذي طرحها علي طريقة الفيديو كليب مؤخراً، وحملت اسم "أوه لا لا" حين أكد خلال تصريحات لليوم السابع عن أنه منذ طرح الأغنية بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020، وهو يشعر بسعادة كبيرة خاصة أنهم راهنوا علي طرح الأغنية بشكل مختلف حيث تم تصويره بطريقة الأنيميشن.

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كما أكد حمادة هلال أنه يحب الأنيميشن إلي حد كبير، وبشكل خاص أفلام ديزني التي تحقق نجاحات كبيرة، وبسؤاله متي يعود حمادة هلال إلى السينما مرة أخرى قال : "السينما وحشتني إلي حد كبير خاصة مع التركيز خلال السنوات القادمة بأعمال درامية بداية من "ولي العهد" وحتي "ابن أصول"، إلا أنني اتمني دائماً أن أعود للسينما بعمل فني مختلف، خاصة أن السبب وراء ابتعادي لا يتعلق سوى بالورق، فأتمني وجود ورق جيد اعود من خلاله مرة أخري لعالم السينما".

هذا وكان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى وتعاون فيه مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.