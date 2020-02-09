شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا فى رقصة غريبة داخل منزلها بعد نفى حملها وتمنع تعليقات متابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصة عجيبة وغريبة على نغمات الأغانى الأجنبية، أدتها الفنانة اللبنانية نيكول سابا فى منزلها، وظهرت من خلالها لمتابعيها عبر حسابها على انستجرام، وضفتها بأنها "بعض الطاقة ليلة السبت"، والأغرب أنها أغلقت التعليقات أمام المتابعين على ما يبدو لمنع التعليقات السلبية.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، نفت مؤخرا الأنباء التى تردد حول حملها، مؤكدة أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وقال نيكول، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: "صحيت على تهانى والناس تقولى مبروك، وهل انتى حامل؟، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة".





وأضافت نيكول: "أنا المفروض أكون أذكى من كده، إذا كنت أعلن عن حملى إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذه الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكارية أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا".

وتابعت نيكول: "أنا إنسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجى، واللى يعرفنى كثير منيح، يعرف نفسيتى وطريقتى ويعرف عقلى، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء فى الدنيا أهم من ذلك ولا داعى لعمل قصة"

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على جانب آخر، تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى، حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة فى المشوار الغنائى للنجمة اللبنانية.

يشار أن آخر حفلات النجمة نيكول سابا، فى ليلة رأس السنة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور نظرا لشعبية نيكول سابا فى مصر، وقدمت نيكول العديد من أغانيها ومنها البلدى يكسب، يا شاغلنى، مش وقت الكلام، طبعى كده، وغيرها من الأغانى.