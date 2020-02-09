شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة لـ خالد الصاوى في مسلسل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم خالد الصاوى تصوير مشاهده في مسلسل "ليالينا"، مع غادة عادل وإياد نصار والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وننشر أول صورة له باللوك الجديد الذى يظهر به طوال أحداث المسلسل، حيث يجسد دور أستاذ في الفلسة ويدعى "جلال أرسطو" شقيق إياد نصار والأحداث تدور في فترة الثمانينات، فى إطار إجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.

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خالد الصاوى فى مسلسل ليالينا

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ومن ناحية أخرى يشارك خالد الصاوى فى بطولة مسلسل " القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، الذى انطلق تصويره أمس السبت في استوديو الأهرام.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى بوليسى، بطولة النجوم طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، شيرين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.