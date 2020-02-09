شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى أزمة الطيار الموقوف لظهوره مع محمد رمضان فى قمرة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل جديدة شهدتها أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسرالذى ظهر وهو يقود طائرة خلال ذهابه إلى السعودية مع النجم محمد رمضان لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.

ونشر الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة التى استقلها محمد رمضان فى واقعة تسببت فى إيقافه عن العمل، كواليس الواقعة، عبر فيديو تناقلته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقص خلاله تفاصيل الحكم عليه يإيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.

وقال الكابتن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه كان في رحلة مع الفنان محمد رمضان لحضور حفلة في الرياض، ولا يوجد حاجز بيني وبين الركاب في الطائرة الخاصة.

وأضاف أن الفنان محمد رمضان طلب الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه وقلت له ألا يلمس شيئاً، وبعد ذلك :" حصل محمد رمضان على الصورة وخرج وفوجئت بأن تلك اللقطة كانت فيديو باغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حدث خرب بيوت ناس وهذا الأمر ممنوع وأنا على علم بأن هذا الفيديو خطأ كبير".

وأوضح "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به ان محمد رمضان قفل بيوت ناس".

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من ناحية أخرى رد النجم محمد رمضان، على تصريحات، كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب فيديو "كابينه الطيارة"، حزنت كثيرًا بعد القرار الذى طاله، ولكننى استأذنته لدخول كابينة الطائرة".

وقال "رمضان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، :"أقدر الألم الذى طاله، وعاوز أعرف إيه اللى يعوضه وهعمله فورًا.. حزين لكونى سببًا لمشكلة فى حياة رجل فى هذه القيمة.. ولكننى لم أعده أن الفيديو لن ينزل على السوشيال ميديا".

وعن تواصله مع الطيار الموقوف، قال :" حاولت بالفعل لإعادته للعمل، ولكن الملف يعود لسلطة الطيران المدنى، وأخبرتهم أن الصورة كانت تذكارية .. واعتذر له على الهواء"، وفى رسالته رمضان للطيار الموقوف: "لن أتخلى عنك ، وأى شيء تطلبه أنا تحت أمرك.. ومش هشيل أيدى من الموضوع وأنا صعيدى، ووالدتى من الغربية"