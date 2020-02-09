فيديو| أحمد الفيشاوي يرقص على "يوم تلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يرقص على أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب، وعلق :"روحت الجيم لاقيت عمرو دياب شغال، سبت التمرين وفرفشت".
يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
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