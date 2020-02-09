فيديو| أحمد الفيشاوي يرقص على "يوم تلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يرقص على أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب، وعلق :"روحت الجيم لاقيت عمرو دياب شغال، سبت التمرين وفرفشت".

يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.