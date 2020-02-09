فيديو| نسرين طافش ترقص "السالسا".. أول درس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو يجمعها بمدربها الخاص، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت طافش في الفيديو وهي تتعلم رقصة "السالسا" الإسبانية مع مدربها من داخل منزلها في القاهرة، وعلقت :"صباح الجمال والطاقة العالية، أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب".

ويعرض للفنانة نسرين طافش حاليا مسلسل "ختم النمر"، هو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني، ومن قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولته ميرهان حسين، حنان سليمان، إسلام جمال، تامر شلتوت، أمير صلاح، وغيرهم.