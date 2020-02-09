فراس السعيد ينشر صورة بصحبة هيفاء وهبي من كواليس "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان فراس السعيد صورة جديدة من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020. وظهر السعيد في الصورة رفقة بطلة العمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلق :"مع الجميلة من الداخل والخارج هيفاء وهبي". Advertisements وانطلق تصوير المسلسل 18 يناير الماضي، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل. مسلسل "أسود فاتح" يتم تصويره بين القاهرة وبيروت.

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