ندا موسى رفقة هشام سليم في كواليس "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ندا موسى صورة، من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ندا في الصورة رفقة الفنان هشام سليم، وعلقت :"بحبك، هجمة مرتدة، رمضان 2020". بدأ فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، تصوير المسلسل، يوم السبت الماضي، بمشاهد النجمة هند صبري، فيما يبدأ الفنان أحمد عز تصوير دوره عقب عرض مسرحية "علا الدين". "هجمة مرتدة " يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم ، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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