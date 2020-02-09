ابنة الموجي تستعد لاستئصال ورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد الموسيقار الموجي الصغير أن شقيقته ألحان ما زالت تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وأن حالتها غير مستقرة.
الموجي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من المقرر أن يقوم الأطباء اليوم الأحد بإجراء أشعة لها على المخ، استعدادا لخضوعها لجراحة استئصال الورم الذي تعاني منه، وأسأل الجميع الدعاء لها بالشفاء".
ودخلت ألحان "كريمة الموسيقار محمد الموجي" الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، منذ 15 يوما، وتمر بحالة صحية حرجة نتيجة معاناتها من ورم في المخ، وهي الابنة الكبرى للموسيقار الراحل، وشقيقة الموجي الصغير، والموزع الموسيقي يحيى الموجي.
ألحان، أيضا، أرملة الشاعر الراحل رضا أمين الذي كتب لها أغانيَ عديدة، ومنها "علمني هواك" للفنان عمرو دياب.
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